Минфин США: Олег Дерипаска отмывал деньги Путина

Российский миллиардер Олег Дерипаска попал в санкционные списки, так как отмывал деньги президента России Владимира Путина. Об этом говорится в письме адвокатам бизнесмена. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Financial Times.

Именно по этой причине власти США не будут отменять персональные санкции в отношении российского миллиардера.

Управление по контролю за иностранными активами отмечает, что Дерипаска в 2016 году был идентифицирован как один из тех, кто отмывает деньги Путина. Одна из финансовых активностей, в которой деловые отношения Дерипаски были прикрытием, проводилась, когда Путин еще был премьер-министром, в 2011 году. Дерипаска вместе с другими российскими олигархами вложил $800 млн в объекты к Олимпиаде в Сочи и переводил личные средства на счет Путина под видом бизнес-операций. В 2004 году по поручению Путина миллиардер присутствовал на встрече властей России и Киргизии. А в сентябре 2017 года якобы отменил IPO своей компании «ГАЗ», чтобы скрыть отмывание через нее денег Путина. Об этом со ссылкой на FT сообщает Newsru.com.

Приводится также комментарий Дерипаски, который заявляет, что упоминаемая в письме встреча властей России и Киргизии в 2004 году — это про несостоявшийся проект UC Rusal в Киргизии, обсуждение которого велось в конце 2003 года. «Какой-то американский дипломат услышал слух и передал. Если бы кто-то пришел с этим в лондонский суд, судья бы ему сразу сказал — «пошел вон», — заявил миллиардер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос об отмывании денег Путина Дерипаской заявил, что «это неправда».

Дерипаска оказался в санкционном списке Минфина США вместе со своими компаниями, среди которых UC Rusal, En+, «ЕвроСибЭнерго» и группа «ГАЗ», в апреле 2018 года. В начале 2019 года ведомство согласилось снять санкции с UC Rusal и En+, если Дерипаска понизит в них свою долю. Но с самого миллиардера санкции не были сняты. Чтобы выйти из санкционного списка, бизнесмен подал в суд. Дерипаска также отмечал, что из-за действий американского Минфина он понес ущерб в $7,5 млрд.

Одной из причин, по которой бизнесмен оказался под санкциями, были статьи в трех изданиях. В итоге 13 сентября 2019 года Дерипаска подал иск к издателям Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited и The Nation Company LLC в Арбитражный суд Краснодарского края. 25 октября иск был удовлетворен. Однако издания не стали удалять статьи.

Но некоторые причины, по которым были введены санкции, не были раскрыты. В конце прошлого года Минфин США согласился их рассекретить представителям Олега Дерипаски. Сделать это необходимо до 21 февраля 2020 года.

«Раскрытие этой информации позволит нам аргументировано защищать нарушенные права Олега Дерипаски. Это соответствует известному принципу, что каждый человек вправе «знать, в чем его обвиняют», — заявил тогда адвокат Алексей Мельников, представляющий бизнесмена.

После того как дополнительные причины введения санкций были раскрыты, судом может быть поднят вопрос о связи бизнесмена с отмыванием денег российского президента.