Издательство АСТ перестало продавать книгу о вреде прививок

О решении приостановить продажу книги Антона Амантонио «Прививать или не прививать? или ну, подумаешь, укол! Мифы о вакцинации» и призвать экспертов обсудить проблему цензуры книг медицинской тематики заявило издательство АСТ. В аннотации к книге говорится, что в ней «вы найдете информацию о научных исследованиях, о которых часто умалчивают СМИ и органы здравоохранения», и что там «приводятся лишь научные факты о вакцинации, практически без комментариев автора».

Издательство отмечает, что книга, вызвавшая резонанс в СМИ и соцсетях из-за того, что тема вакцинации сегодня, во время вспышки коронавируса, активно обсуждается и находится в центре внимания, вышла под грифом «Не является учебником по медицине. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора» и не нарушает российское законодательство.

«В данный момент руководство издательства пошло на беспрецедентный шаг и приняло решение о приостановке продажи книги. Однако это не снимает всех вопросов и требует открытого обсуждения отраслевых и этических аспектов проблемы цензуры в сфере издания книг медицинской тематики. Существует плоскость законодательных норм, в рамках которых закреплены понятия «свобода слова» и «отсутствие цензуры». Кто должен определять, является ли высказанное мнение журналиста, блогера или медийного лица потенциальной угрозой, а не альтернативным взглядом на общепринятые установки?» — пишет пресс-служба издательства АСТ и приглашает к дискуссии экспертов и лидеров мнений на круглый стол на одной из федеральных информационных площадок, информация о котором появится в ближайшее время.