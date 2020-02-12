Замкомандира части Руслана Шаведдинова пытался скрыть гибель солдат

Заместитель командира части по военно-политической работе на Новой Земле, куда отправили сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова, ранее пытался обмануть родственников погибших призывников. Об этом пишет «Медиазона».

В 2014 году на предыдущем месте службы в Печенге Беюкага Агабеков приказал подчиненному написать предсмертную записку от имени найденного повешенным рядового. Действия офицера проверял СК, но не нашел признаков преступления — Агабеков отделался выговором. Четырьмя годами ранее он солгал родителям солдата, погибшего от рук сослуживца — офицер сказал, что их сын упал с лестницы и ударился головой.

Агабеков начал службу в Печенге в 2005-м и перевелся оттуда не раньше 2014 года. За это время солдаты неоднократно жаловались на условия службы и на командиров, а сама в/ч 08275 считалась неблагополучной. В октябре 2011 года Комитет солдатских матерей сообщал, что военнослужащим этой части приходится мыться в ледяной воде, многие заболевают; офицеры запрещают солдатам обращаться в медпункт, пока температура не поднимется до 40°.