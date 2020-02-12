Швейцария расследует информацию СМИ о шпионаже ЦРУ в отношении 120 стран

Пресс-секретарь Министерства обороны Швейцарии Каролина Борен заявила, что будет проведено расследование по информации о том, что ЦРУ и германская разведка следили за перепиской 120 стран несколько десятилетий, сообщает Associated Press.

В материалах совместного расследования ZDF и The Washington Post об операции «Рубикон» сообщается, что швейцарский производитель шифровальных устройств Crypto AG обеспечивал доступ спецслужбам к зашифрованным сообщениям более чем 120 стран. С 1970 года ЦРУ и западногерманская разведка фактически контролировали фирму.

Основатель Crypto Борис Хагелин родился в России, но бежал в Швецию, когда к власти пришли большевики. А из Швеции бежал в 1940 году от нацистской угрозы в США. Туда он привез и одну из первых своих шифровальных машин. Ее код было просто взломать за несколько часов, но она подходила для передвижения войск — для тактических сообщений время взлома было приемлемым. Для армии США было произведено 140 тыс. таких устройств по контракту на сумму $8,6 млн. После войны Хагелин вернулся в Европу и основал свое производство. В начале 1950-х он разработал более совершенную версию своей машины. В 1951 году Хагелин заключил с разведкой США неофициальную сделку о том, что самые взломоустойчивые модели будут продаваться лишь одобренным разведкой странам. В 1960 году ЦРУ и Хагелин заключили уже «лицензионное соглашение», за которое ему выплатили $855 тыс. Позже агентство платило предпринимателю $70 тыс. в год в качестве авансового платежа и $10 тыс. на «маркетинговые» расходы. Позже к операции присоединилась германская BND.

Китай и СССР не пользовались услугами Crypto AG. Зато их шифровальное оборудование использовали Иран, Индия и Пакистан, военные хунты в Латинской Америке и даже Ватикан. Это позволило спецслужбам контролировать иранских мулл во время кризиса с заложниками 1979 года, снабжать британскую разведку информацией о вооруженных силах Аргентины во время Фолклендской войны и перехватывать поздравления ливийских чиновников после взрыва в 1986 году в берлинском ночном клубе La Belle, популярном у американских военнослужащих, и многое другое.

Компания Crypto AG была ликвидирована в 2018 году, и по словам немецкого эксперта по разведке Эриха Шмидт-Энбума, который анализировал документы, связанные с производителем шифровального оборудования, ЦРУ проводило с ней операции вплоть до ликвидации. Германские спецслужбы покинули операцию «Рубикон» в 1993 году, после того как в 1992 году представитель Crypto был арестован в Иране и провел несколько месяцев в тюрьме (считается, что германская разведка выкупила его за $1 млн).

По данным на 2020 год продукция Crypto по-прежнему используется более чем в десятке стран.

Пресс-секретарь министерства обороны Швейцарии Каролина Борен заявила, что об исследовании СМИ ее офис уведомил Кабинет министров еще 5 ноября 2019 года. 15 января было принято решение о том, что отчеты будут изучены до конца июня.