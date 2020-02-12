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Турция перебрасывает бронетехнику к Сирии

12.02.2020

Командование турецкой армии перебрасывает бронетехнику и части спецназа на границу с Идлибской зоной деэскалации. Очередная колонна БТР достигла приграничного с Сирией района Рейханлы провинции Хатай на юге Турции, сообщает «Анадолу». По информации Sky News Arabiya, две колонны турецких войск вошли на территорию Сирии.

Турция нанесет удар по силам Асада при малейшей угрозе турецким военнослужащим, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре. Он напомнил, что в Идлибской зоне погибли 14 турецких военнослужащих, еще 45 получили ранения. По словам Эрдогана, все договоренности с Турцией по Сирии игнорируются.

«Анкара отныне будет учитывать лишь ситуацию на местах, а не условия соглашений. Турция полна решимости отбросить войска Асада за пределы Идлибской зоны деэскалации. Мы не намерены закрывать глаза на провокации. Анкара не останется безучастной к трагедии мирного населения Идлиба», — сказал турецкий президент.

В Кремле сегодня сообщили, что Владимир Путин и Эрдоган обсудили ситуацию по телефону: «Продолжено обсуждение различных аспектов урегулирования сирийского кризиса, прежде всего в контексте обострения обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Отмечена важность полной имплементации имеющихся российско-турецких договоренностей, включая Сочинский меморандум от 17 сентября 2018 года». 

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