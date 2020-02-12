Турция перебрасывает бронетехнику к Сирии

Турция нанесет удар по силам Асада при малейшей угрозе турецким военнослужащим, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре. Он напомнил, что в Идлибской зоне погибли 14 турецких военнослужащих, еще 45 получили ранения. По словам Эрдогана, все договоренности с Турцией по Сирии игнорируются.
«Анкара отныне будет учитывать лишь ситуацию на местах, а не условия соглашений. Турция полна решимости отбросить войска Асада за пределы Идлибской зоны деэскалации. Мы не намерены закрывать глаза на провокации. Анкара не останется безучастной к трагедии мирного населения Идлиба», — сказал турецкий президент.
В Кремле сегодня сообщили, что Владимир Путин и Эрдоган обсудили ситуацию по телефону: «Продолжено обсуждение различных аспектов урегулирования сирийского кризиса, прежде всего в контексте обострения обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Отмечена важность полной имплементации имеющихся российско-турецких договоренностей, включая Сочинский меморандум от 17 сентября 2018 года».