Сергей Алексашенко: Набиуллина дарит Мишустину почти 3 трлн рублей

Изящная сделка по передаче Минфину контроля над Сбербанком оказалась более изящной, чем мне казалось — теперь для ее реализации понадобилось принять отдельный закон. Это полный коллапс российской правовой практики — теперь и в хозяйственных сделках чиновники сами себе дают право в любой момент объяснять правильность своих действий только что принятым законом.

Повторю главный финансовый аспект этой «сделки века»: Минфин получит контроль над Сбербанком практически бесплатно, т.к. не менее 75% прибыли Центробанка от продажи акций (а прибыль составит 97% от цены продажи) достанется бюджету. А если принять еще один закон, то и все 100%. В прямом смысле это ПЕЧАТАНИЕ ДЕНЕГ ИЗ ВОЗДУХА.

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