В США отмечен значительный рост пропаганды белого превосходства

На 120% увеличилось количество пропаганды белого превосходства в США за 2019 год относительно 2018 года. Активность движений неонацистской направленности, выступающих против расовых и сексуальных меньшинств, растет уже второй год подряд. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные американской еврейской правозащитной организации Антидиффамационная лига.

За 2019 год было зафиксировано 2713 случаев распространения пропаганды сторонниками белого превосходства, 433 происходили в студенческих городках. В 2018 году таких случаев было всего 1214. Речь идет о выявленных листовках, плакатах и прочей печатной продукции с антисемитскими сообщениями, риторикой против ЛГБТ и других меньшинств, которые подкрепляются акцентом на «патриотизм» и проамериканские образы. При этом в 2018 году пропаганда выросла на 180% по сравнению с 2017 годом.

Директор Центра по борьбе с экстремизмом Лиги Орен Сигал отмечает, что некоторые пропагандистские тексты подают позицию белого превосходства более тонко, а их авторы пытаются «сделать свою ненависть более приемлемой для аудитории 2020 года». В них подчеркивается идея «о расширении прав и возможностей, без некоторого вопиющего расизма и ненависти». Такой подход может оказать влияние на новое поколение.

Администраторы университетов, по мнению Сигала, должны выступить против пропаганды, ведущейся сторонниками белого превосходства: «продемонстрировать свои ценности и отклонить сообщения ненависти, которые могут появляться в их кампусе».