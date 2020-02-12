СМИ: ФСБ во время летних протестов требовала у интернет-компаний ключи для дешифровки переписки

ФСБ летом прошлого года направила десятку российских интернет-сервисов, среди которых «Авито», «Хабр» и Rutube, письма с требованием передать ключи для дешифровки переписки пользователей, а также организовать «круглосуточный доступ к своей информационной системе». Об этом пишут «Медуза» и The Bell со ссылкой на источники.

Источник The Bell говорит, что взаимодействие интернет-компаний с ФСБ уже идет, как минимум часть из них установили необходимое оборудование. «Спецслужбы за наш счет поставили инфраструктуру и уже могут получать существенную часть данных наших сервисов», — сказал он.

По «закону Яровой» требование передать ключи для дешифровки трафика пользователей и организовать круглосуточный доступ к своим IT-системам может поступить любой компании из реестра ОРИ — сейчас их в нем около 200.