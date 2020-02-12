Каждый третий регион России закончил год с дефицитом бюджета

Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35. Об этом со ссылкой на данные Минфина пишет РБК. Суммарный дефицит 35 регионов оценивается в 233 млрд руб. Еще в 2018 году 26 из них были профицитными.



Наиболее серьезный дефицит у двух самых богатых регионов — Московской области (74,4 млрд руб.) и Москвы (53,3 млрд руб.). Доходы столицы в 2019 году достигли 2,6 трлн руб. (это примерно пятая часть совокупных доходов консолидированных бюджетов всех регионов), доходы Подмосковья — 739 млрд руб.



Среди других лидеров по доле дефицита в расходах: Башкирия — 6,4%; Севастополь — 5,7%; Иркутская область — 5,4%; Липецкая область — 4,8%.



В тройку регионов — лидеров по профициту бюджета по итогам 2019 года вошли Красноярский край (38 млрд руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (31,7 млрд руб.) и Краснодарский край (31,5 млрд руб.).

