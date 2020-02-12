В «срочной помощи» после пожаров в Австралии нуждаются 113 видов животных

Ни один вид не исчез из-за масштабных пожаров в Австралии, однако 113 видов нуждаются в «срочной помощи» из-за того, что их численность и среда обитания были разрушены. Об этом сообщает BBC.

Почти все виды в списке потеряли, по крайней мере, 30% среды обитания. Наибольшая помощь нужна коалам, а также некоторым видам птиц, рыб и лягушек. Всего во время пожаров погибло более 1 миллиарда представителей разных видов фауны Австралии.

Предварительный список из 113 видов был составлен правительственной экспертной группой по восстановлению дикой природы и исчезающих видов. Для некоторых видов пожары обернулись «неизбежным риском исчезновения» из-за уничтожения среды обитания. Для других разрушены «существенные» участки их привычной среды. При этом в списке оказались виды, которые ранее не были под угрозой вымирания.