В Чите из больницы выписали китайца, у которого ранее обнаружили коронавирус

В Забайкальском крае гражданин Китая, у которого ранее диагностировали новый коронавирус, выписан из больницы. Несколько анализов подряд показали отсутствие вируса, сообщили «Интерфаксу» в ситуационном центре. Жена и дочь пациента, которые с ним контактировали, еще находятся под наблюдением медиков.

Накануне в Тюмени также выписали китайскую студентку местного вуза. Больше случаев заражения коронавирусом в России выявлено не было.

Между тем Всемирная организация здравоохранения обнародовала официальное название болезни, вызываемой вирусом из китайского Уханя. Это — Covid-19, сообщает BBC. Официальное название болезни нужно потому, что слово коронавирус может не обязательно относиться к последнему штамму. И это может вызывать путаницу. Новое название Covid-19 составлено из слов «корона», «вирус» и «болезнь», а «19» — обозначает 2019 год, когда он возник (о вспышке было сообщено в ВОЗ 31 декабря).

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, по итогам 11 февраля подтверждено 44 653 случая заболевания на материковом Китае, 1113 человек умерли. На других территориях было зарегистрировано более 400 случаев заболевания.