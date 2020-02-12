На праймериз демократов в Нью-Гемпшире лидирует Берни Сандерс

По итогам подсчета 65% данных с избирательных участков в Нью-Гемпшире лидирует среди потенциальных кандидатов в президенты США от Демократической партии сенатор Берни Сандерс, пишет Reuters.

Если в Айове у демократов возникли при подсчете голосов технические неполадки, то в Нью-Гемпшире обошлось без них. После подсчета данных с 65% участков Сандерс набирает 27%. Бывший мэр Саут-Бенда Пит Буттиджич — 24%. На третьем месте — сенатор Эми Клобушар с 20%. Бывший вице-президент Джо Байден стал лишь пятым с результатом в 8,5%, сенатор Элизабет Уоррен набрала 9,4%.