В Москве задержали участников пикета в поддержку фигурантов «пензенского дела»

В Москве у памятника Грибоедову задержали участников пикетов, которые вышли высказаться против приговора фигурантам «пензенского дела». Среди задержанных члены Либертарианской партии Алексей Тарасов, Михаил Шуляев и Тимур Наумов, а также сторонник «Бессрочки» Петербурга Антон Грачев, сообщает «ОВД-Инфо».

10 февраля суд в Пензе приговорил обвиняемых в создании террористического сообщества «Сеть»* к срокам от 6 до 18 лет лишения свободы.

* «Сеть» — сообщество признано террористическим и запрещено на территории России.