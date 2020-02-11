Пожизненно быть сенаторами предложили бывшим президентам

В рамках поправок в Конституцию предложили ввести право пожизненно входить в состав Совета Федерации бывшим президентам России. Занять пост сенатора экс-президент сможет после окончания срока своих полномочий, либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки, передает РБК.



Поправки внесены в комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству группой депутатов парламента и членов Совета Федерации, которые входят в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.



Сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников объяснил целесообразность предложения тем, что люди, занимавшие пост президента, «имеют колоссальный опыт и знания, что может приносить очевидную пользу в рамках работы Совета Федерации». Крашенинников ранее сообщил о намерении изменить норму Конституции, позволяющую президенту назначать членов СФ — поправка предусматривает увеличение президентской квоты до 30 человек с 17, при этом семеро из них могут быть назначены пожизненно.

С идеей о пожизненном сенаторстве на прошлой неделе выступил академик РАН Александр Чубарьян. Он ссылался на итальянский опыт, где в Сенате есть шесть пожизненных членов, среди которых могут быть и бывшие президенты.

