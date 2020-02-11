«Как (не) стать террористом» — вышел фильм, посвященный фигурантам «пензенского дела»

86 лет — это общий срок, к которому суд приговорил семерых фигурантов «пензенского дела», журналисты «7x7» опубликовали фильм, посвященный молодым антифашистам, которых признали террористами.

Суд в Пензе 10 февраля признал виновными семерых фигурантов дела террористической и запрещенной в России организации «Сеть»*. Дмитрий Пчелинцев приговорен к 18 годам колонии, Илья Шакурский к 16, Арман Сагынбаев к шести, Андрей Чернов к 14, Василий Куксов к девяти, Михаил Кульков к десяти, Максим Иванкин к 13 годам заключения. Дмитрия Пчелинцева и Илью Шакурского следствие и суд сочли организаторами террористического сообщества, которое якобы готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента 2018 года и чемпионата мира по футболу. Остальные участвовали в нем. Ранее обвиняемые заявляли о пытках во время следствия.



*«Сеть» — террористическая организация, запрещенная в России.





