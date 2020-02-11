Тысячи иранцев отмечают годовщину исламской революции

Десятки тысяч иранцев вышли на улицы Тегерана и других городов Ирана 11 февраля, чтобы отпраздновать 41-ю годовщину исламской революции. Плакаты демонстрантов свидетельствовали о критичном отношении к действиям США и Израиля. Об этом сообщает Reuters.

Иранское государственное телевидение показало кадры с митингов в столице и еще в полудюжине городов страны. Люди на улицах были с плакатами «Смерть Америке» и «Смерть Израилю».

В начале января между Ираном и США чуть не разгорелся полномасштабный конфликт из-за убийства американцами Кассема Сулеймани. До этого события напряженность также нарастала, после того как президент США Дональд Трамп вышел из многостороннего ядерного соглашения с Ираном в 2018 году и вновь ввел санкции против Тегерана.

В рамках празднования годовщины революции оружие выставлялось напоказ, а по телевидению показывали архивные кадры запуска ракет и подземных хранилищ с ними.

В понедельник президент Ирана Хасан Рухани заявлял, что ракетная программа не предназначена для атак на соседние страны.