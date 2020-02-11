Акции Сбербанка у ЦБ правительство выкупит за счет средств Фонда национального благосостояния

Минфин и Центробанк разработали законопроект, который позволит выкупить у последнего акции ПАО «Сбербанк России». Документ направлен в правительство. Пакет акций ЦБ планируется приобрести по рыночной стоимости за счет средств Фонда национального благосостояния, говорится на сайте Минфина.

Пакет в 50,1% акций Сбербанка у ЦБ, который совмещает еще и роли регулятора и надзорного органа, может вызвать конфликт интересов. Продажа Банком России акций ПАО «Сбербанк России» позволит снять вопросы в отношении такого конфликта интересов и равноудаленности регулятора от участников финансового рынка, считают в Минфине.

Отмечается, что в связи с уникальными условиями предстоящей сделки в законопроекте предусмотрены особенности применения федерального закона «Об акционерных обществах» о необходимости предложить миноритарным акционерам выкупить акции. Законопроектом предполагается, что такое предложение будет сделано Банком России единовременно при продаже первой части пакета акций.

Стоимость всего пакета выкупаемых акций может составлять около 2,8 трлн руб., оценивает РБК.



Продажа Центробанком акций Сбербанка правительству поможет чиновникам выполнить социальные обещания президента Владимира Путина, пишут «Ведомости». 75% прибыли ЦБ отдает бюджету. Из денег, вырученных за пакет Сбербанка, ЦБ постепенно отдаст бюджету около 1,2 трлн руб. начиная с 2021 года, рассказали изданию два федеральных чиновника. Таким образом, оплатив покупку из фонда национального благосостояния, правительство фактически сможет потратить его часть – сделать это напрямую запрещает бюджетное правило, ограничивающее использование нефтегазовых доходов.

Увеличение социальной поддержки, о котором Путин говорил в послании Федеральному собранию, обойдется бюджету в 4 трлн руб. до 2024 года, говорил ранее министр финансов Антон Силуанов 29 января.