Юрий Дудь выпустил фильм об эпидемии ВИЧ в России

Новый документальный фильм журналиста Юрия Дудя называется «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят». Один из вопросов, который поднимается в ленте — почему Россия борется с ВИЧ настолько неэффективно? По мнению автора, проблему ВИЧ и СПИД в России озвучивают лишь отдельные активисты, но в стране проживает более 1 млн людей с ВИЧ, а от СПИДа в среднем в день умирает 100 человек.

«По числу новых заболеваний ВИЧ Россия сравнима — и в это действительно тяжело поверить — со многими странами Африки. Когда мы брались за этот выпуск, у нас был простой мотив: рассказать людям — в первую очередь молодым — про то, как не оказаться в этой статистике. Но уже погрузившись в тему, мы поняли, что помимо страшных цифр, есть другая проблема. Люди, живущие с ВИЧ в России, постоянно подвергаются дискриминации, их стесняются, их избегают, ими брезгуют», — отмечает Дудь.

Одна из причин дискриминации — незнание, считает журналист. Так, летом 2019 года персонал турбазы в Нижнем Новгороде отказался обслуживать группу ВИЧ-положительных детей. Позже к проверке подключилась прокуратура, а на сотрудников базы отдыха «обрушилось максимальное общественное осуждение».

«Нам совершенно не хочется провоцировать это осуждение вновь, мы прекрасно понимаем, что тот отказ — не из-за того, что у этих людей мусорные ведра вместо сердец. Тот отказ — из-за незнания. Выпуск, который вы сейчас увидите, был сделан для того, чтобы этого незнания стало меньше», — говорится в аннотации.



