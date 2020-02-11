В Екатеринбурге вынесли первый приговор по делу об участии в «нежелательной организации»

Журналиста Максима Верникова приговорили к 300 часам обязательных работ, признав виновным в осуществлении деятельности «нежелательной организации». Как сообщает «Правозащита Открытки», поводом для возбуждения дела стало участие Верникова в деятельности «Открытой России», а также онлайн-трансляция с Михаилом Ходорковским.

Это первый приговор по ст. 284.1 УК, говорит адвокат Ирина Ручко.

Правозащитники отмечают, что на действия Верникова распространяется примечание к статье 284.1 (лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, освобождается от уголовной ответственности), поскольку он подал заявление о выходе из движения до возбуждения уголовного дела. Но следствие отказало в прекращении уголовного преследования и направило дело в суд.