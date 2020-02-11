Трамп угрожает Евросоюзу торговой войной

Президент США Дональд Трамп намерен реструктурировать торговые отношения своей страны с Евросоюзом на сумму более $1 трлн. В противном случае он угрожает изменить тарифы, что может спровоцировать новую серьезную торговую войну, сообщает Reuters.

После того как США и Китай подписали первую фазу торгового соглашения и снизили напряжение в торговой войне, может начаться новая. Дональд Трамп назвал позицию Евросоюза по торговле «хуже, чем в Китае» и пригрозил повысить тарифы на свои автомобили и другие продукты. В Евросоюзе готовы к обсуждению ряда спорных торговых вопросов с США, но предупреждают, что предпримут ответные меры против любых попыток оказать давление на блок.

«В экономической сфере мы равны. И мы будем защищать себя, — заявил после встреч с представителями Белого дома и чиновниками Госдепартамента председатель комитета немецкого бундестага по внешней политике Норбер Реттген. — Мы будем реагировать на тарифы США, и мы знаем, как их структурировать, чтобы они были эффективными».

После того как несколько дней назад был снят с поста из-за показаний в рамках расследования импичмента Трампа посол США в ЕС Гордон Сондленд, будущее торговых переговоров становится еще более неопределенным. Ближайшим результатом может стать «мини-сделка», подобная соглашению США и Китая в прошлом месяце. Она не решит основных проблем, но позволит заключить перемирие, считают торговые эксперты.

Торговый конфликт Европы и США связан, в том числе, с субсидиями авиакомпаниям, торговыми барьерами для сельхозпродукции, планами ЕС обложить налогом крупные американские цифровые компании. При этом в конце прошлого года апелляционный орган Всемирной торговой организации, действующий в качестве верховного суда по международным торговым спорам, был парализован из-за блокировки назначения новых судей администрацией Трампа. В итоге Белый дом и Брюссель не имеют арбитра. В начале года Трамп неожиданно нарастил тарифы на сталь, введенные в 2018 году. Также он угрожает взимать 25% тарифы на иностранные автомобили и запчасти из Европы.

Глава отдела торговли и сельского хозяйства делегации ЕС в Вашингтоне Томас Баерт заявил в конце прошлой недели, что комиссар ЕС по торговле Фил Хоган ежемесячно будет ездить в Вашингтон, чтобы попытаться выработать ограниченную сделку, «которая может быть изменена». Такая сделка позволит Трампу «сказать, что мы перешли от худших торговых отношений к лучшим отношениям». При этом Баерт считает, что тарифная угроза сохранится, потому что лидер США — «человек, занимающийся тарифами, и он говорит на этом языке».