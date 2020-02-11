Повстанцы сбили вертолет армии Асада

Поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы сбили вертолет, предположительно принадлежащий правительственным силам, сообщила турецкая телекомпания TRT Haber, передает Reuters. Вертолет Ми-8 упал южнее города Идлиб, на территории, контролируемой противниками Асада. Пилот погиб, уточняет «Радио Свобода».

В Идлибе идут ожесточенные бои. Представители оппозиции заявили, что при поддержке турецкой артиллерии начали контрнаступление на позиции войск Асада, которые, в свою очередь, поддерживает Россия.

Российская делегация, приезжавшая в Анкару, чтобы обсудить наступление сирийских правительственных войск в провинции Идлиб, покинула Турцию, сообщил источник Reuters в дипломатических кругах. Судя по всему, сторонам не удалось достичь соглашения о том, как можно добиться прекращения столкновений.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сирийское правительство заплатит «очень высокую цену» за действия против турецких сил. 12 февраля он намерен объявить о конкретных шагах, передает ТАСС.