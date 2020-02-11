В Тюмени студентку выписали после выздоровления от коронавируса

Медики выписали китайскую студентку, которая приехала в Тюмень с коронавирусом. Как заявила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова, девушка полностью здорова, передает 72.ru. Ограничивать ее в передвижении по городу никто не будет.

Девушка из Китая приехала на учебу в Тюменский индустриальный университет. Она почувствовала себя плохо и была госпитализирована. Позже выяснилось, что у нее коронавирус.

Ранее в России было подтверждено два случая заражения коронавирусом. Кроме студентки тюменского вуза в Чите госпитализировали гражданина КНР.