«Трансперенси» открывает антикоррупционный центр в Москве

«Трансперенси Интернешнл» открывает в России пятый центр. Новое подразделение будет работать в Москве и Московской области, сообщается на сайте организации.

Центры «Трансперенси» уже работают в Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Барнауле. Проектная группа нового московского центра будет работать над проблемами коррупции в социальной сфере (утилизации мусора, строительства, питания в школах и детских садах, ЖКХ и т.д.). Руководить подразделением будет журналист Дарья Бурлакова.

«Большая часть команды нашей организации живет в Москве и Подмосковье, мы знаем о целом наборе местных и городских проблем, с которыми сталкиваются наши соседи по подъезду, одноклассники и родственники, — говорит генеральный директор «Трансперенси» Антон Поминов. — Наша экспертиза часто бывает нужна на местном уровне — к нам постоянно приходят со своими делами и активисты, и представители местной власти, а журналисты обращаются за комментариями. Мы год работали над тем, чтобы у нас появилась команда, которая будет заниматься именно местными проблемами, так же как работают наши любимые коллеги в других городах».