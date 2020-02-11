Зеленский сменил главу своего офиса

Глава Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя офиса президента и назначил на эту должность своего заместителя Андрея Ермака.

В интервью агентству «Интерфакс-Украина» Зеленский подтвердил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать.

«Есть конфликты. Они мешают работать. Я всегда против таких конфликтов, так как в них нет победителей и не бывает ничьих. К сожалению. Поэтому мы теряем или время, или теряем людей. А все, кто работает в офисе, они все профессиональные люди. То есть мы 100% кого-то будем терять. Потому что ты не можешь жить в постоянном конфликте», — сказал Зеленский.

Богдан возглавил офис президента в мае 2019 года.

