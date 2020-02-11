День голосования по изменениям в Конституцию сделают выходным

Кремль готовится провести голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля. Предполагается, что его объявят выходным, пишет РБК со ссылкой на близкие к администрации президента источники.

Идея провести голосование 22 апреля принадлежит администрации президента и связана с расчетом на более высокую явку. При этом обсуждается возможность разрешить голосование на предприятиях непрерывного цикла, на которых выходной не будет распространяться.

Ранее в качестве дат голосования назывались 12 апреля и 26 апреля. Но 12 апреля будет Вербное воскресенье и многие пойдут в церковь, а 26 апреля уже начнется дачный сезон, а кто-то уедет накануне майских праздников. 19 апреля будет Пасха, и этот день тоже не подходит.

22 апреля будет отмечаться 150 лет с рождения Владимира Ульянова (Ленина). Кроме того, празднуется учрежденный в 2009 году ООН Международный день Матери-Земли.