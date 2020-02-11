ФСБ завершила расследование дела о госизмене из-за раскрытия личности сотрудника службы

Расследование уголовного дела обвиняемых в государственной измене бывшего эксперта Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова Антонины Зиминой и ее мужа Константина Антонеца завершено. ФСБ вменяет им один эпизод с раскрытием спецслужбам Латвии личности оперативника калининградского управления ФСБ, пишет «КоммерсантЪ».

Представитель отечественной спецслужбы, о котором идет речь, по словам отца Антонины Зиминой, учился с ней вместе в Балтийском федеральном университете им. Канта. А эпизод, инкриминируемый Зиминой и ее мужу, произошел в апреле 2015 года, когда фигуранты дела о госизмене отмечали свадьбу. Тогда сотрудник ФСБ, выпив за праздничным столом, не только говорил, где работает, но и раздавал визитки и фотографировался с гостями. А на празднике были родственники невесты, живущие в Латвии, и их коллеги. Фотографии и видео со свадьбы были размещены в соцсетях, а потом как-то попали в сюжет одного из прибалтийских телеканалов. Тогда ФСБ возбудила уголовное дело. При этом сам сотрудник ФСБ не проходит по делу свидетелем, а гостей свадьбы даже не опрашивали.

По словам отца Антонины Зиминой, его дочь, задержанная в июне 2018 года, все еще находится в СИЗО «Лефортово», хотя срок содержания под стражей истек еще в декабре 2019 года.