В свободном доступе оказались данные 44 тыс. россиян, подавших кредитные заявки

Поисковик проиндексировал базу клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», она была в открытом доступе с 31 января по 4 февраля. Об этом сообщает РБК.

Данные клиентов содержались в системе управления базами данных MongoDB с открытым кодом. По словам директора компании в сфере информационной безопасности DeviceLock Ашота Оганесяна, поисковик проиндексировал базу 31 января. 1 февраля это заметили в DeviceLock и уведомили «Альфа-Кредит». Поисковик удалил проиндексированные записи лишь 4 февраля.

В базе на 44 тыс. записей о клиентах были их ФИО, сумма и вид запрашиваемого кредита, номер телефона, адрес электронной почты, город и регион проживания.