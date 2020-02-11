Правительство может снизить страховые взносы

Ставка на страховые взносы может снизиться с 30% до 23–25%, но будет действовать лишь при низких зарплатах. Такую идею, обсуждаемую еще в правительстве Дмитрия Медведева, подняли и в правительстве Михаила Мишустина, пишут «Ведомости».

Если снизить ставку до 23%, то, по словам замдиректора ЦМАКПа Владимира Сальникова, больше всего выиграют отрасли, ориентированные на внутренний спрос и с высокой долей расходов на оплату труда. Это машиностроительные отрасли, производители потребительских товаров, сфера услуг, сельское хозяйство, производство химических продуктов, производственные издержки которых сократятся на 0,5–0,9%. Меньше всего выиграют от изменения экспортеры, так как у них высокие зарплаты и низкая доля расходов на оплату труда.

Ранее аналогичный маневр правительство Медведева обсуждало в связке с повышением НДС с 18% до 22%. Но НДС повысили до 20%, а страховые взносы не изменили.

Сейчас для работодателя действует ставка 30% для страховых взносов. Но если зарплата сотрудника выше 900 тыс. в год, то социальное страхование снижается до нуля, а если превышает 1,29 млн руб. в год — то сверх этого порога пенсионные отчисления снижаются на 10%. В 2017 году Минфин отмечал, что единая ставка, сниженная до 22%, уменьшит нагрузку для 98% трудящихся и немного повысит для 2% высокооплачиваемых работников.

При этом снижение страховых взносов обойдется казне в 1,2–1,75 трлн руб. в зависимости от ставки. На страховые взносы приходится около 6–7% доходов бюджета расширенного правительства. И как будут компенсироваться эти потери — неясно. Возможно, частично дыру закроет сокращение налоговых льгот для нефтяников.