Счетная палата: поддержка Северного Кавказа не привела к опережающему росту

На решение социально-экономических задач Северного Кавказа за пять последних лет было выделено 2 трлн рублей (60% из федерального бюджета). Однако регион по-прежнему отстает в таких показателях, как индекс промышленного производства, ВРП на душу населения, темпы роста жилищного строительства, уровень безработицы и темпы роста реальных денежных доходов, сообщает Счетная палата.

Итоги проверки аудиторов показали, что только на реализацию нацпроектов в 2019 году в СКФО направлено более 70 млрд руб., на реализацию госпрограмм — 200 млрд руб. Общая сумма выделенных, в том числе и из федерального бюджета, средств — порядка 2 трлн руб. Но численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума на Северном Кавказе все еще значительно выше среднероссийских показателей.

«До сих пор не реализованы предусмотренные «Стратегией Северного Кавказа» инвестиционные проекты — строительство промышленных объектов, школ, лечебно-оздоровительных комплексов, — говорит аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. — Темпы сокращения жилищного строительства в СКФО превышают среднероссийские на треть. При этом общий объем аварийного жилья в регионе составляет 230 тыс. кв. метров, а ведь там проживает более 15 тысяч человек. Также хочу подчеркнуть, что для роста собственного налогового потенциала в макрорегионе необходимо снизить долю теневой экономики и провести работу по легализации трудовых отношений».

«Для качественного роста экономики СКФО необходимы дополнительные структурные меры. Новому составу правительства предстоит большая работа в этом направлении», — заявил председатель СП Алексей Кудрин.

Полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка отметил, что к системным проблемам округа относятся безработица — более 11% (по стране — 4,6%), низкий уровень доходов населения (средняя зарплата 61% от среднероссийской), высокий уровень задолженности по зарплате (более 300 млн руб.), проблемы оснащения медицинских учреждений современной техникой и лекарственным обеспечением льготной категории населения.