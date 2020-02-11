Трамп предлагает выделить $700 млн на противодействие «влиянию России»

Проект бюджета США на 2021 год, предложенный администрацией президента Дональда Трампа, содержит несколько пунктов, касающихся России. Так, $24 млн предлагается направить против российской «дезинформации и пропаганды», а $700 млн выделить союзникам США для борьбы с «влиянием России». Проект бюджета размещен на сайте Белого дома.

Среди вызовов американской нации в тексте упоминается исламистский терроризм, транснациональная преступность и конкурирующие государства, включая Китай и Россию. Речь идет не только о военной мощи, но и о кибератаках.

«Американские компании, университеты и социальные группы, сельская больница, семейный бизнес или частный гражданин не могут сравниться с государствами, таким как Китай, Иран, Северная Корея или Россия, когда те пытаются взломать их сеть. Угрозы безопасности США приходят в постоянно растущем разнообразии форм от постоянно расширяющегося множества целей», — говорится в проекте бюджета.

Бюджет предполагает военное доминирование США во всех областях, где возможны боевые действия — воздух, земля, море, космос и киберпространство. При этом приоритет отдается финансированию программ, которые обеспечат военное преимущество против Китая и России (речь идет в том числе о ракетах повышенной дальности, беспилотных системах, гиперзвуковых и передовых ударных ракетных установках, контейнерном оружии и средствах информационной войны). Кроме того, США должны обеспечить возможность защиты с моря национальных интересов в любой точке мира.

На противодействие влиянию России путем укрепления союзников США в Европе, Евразии и Центральной Азии проект бюджета предусматривает $0,7 млрд. Эти средства пойдут на поддержание территориальной целостности стран и переход от российского военного вооружения на американское. А также на устранение «слабых сторон в макроэкономической среде, которые правительство России стремится эксплуатировать, например, зависимость от энергии и торговли. $24 млн планируется выделить для противодействия российской «пропаганде и дезинформации».