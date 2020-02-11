Журналист Александрина Елагина: Поколение застоя сажает поколение миллениалов

Когда в 2012 году случилось «болотное дело», я подумала, и меня это ужаснуло — сажают моих ровесников. Людей, с которыми у меня один культурный код. Которые смотрели те же мультфильмы в детстве, что и я. Которые помнят, как в их жизни появились компьютеры и первый мобильный телефон. Которые так же, как и я, возможно, боялись чувака с заставки телекомпании ВИД.

Потом случилось «московское дело». Моих ровесников продолжили сажать.

Теперь случилось дело «Сети»**.

Восемь лет я пишу о том, как моих ровесников сажает поколение постарше.

Иногда я крамольно гневаюсь — а о чем вы думали, когда решили, что человек, которому плевать на жуткий персиковый диван, будет норм президентом?* Что человек с логикой, в которой люди — расходный материал, построит гуманистическую систему?

При этом кто эти «вы», которые не подумали — решительно непонятно.

Правит поколение застоя. Сажает поколение миллениалов. Поколение Гарри Поттера. Поколение молодых, которые теперь взрослые. Говорят, что нас отличает требовательность (в основном, к самим себе) и острое чувство справедливости.

Мне остопротивела эта кгбшная логика, которая пропитала своим ядом все системы вокруг. Я хочу, чтобы каждый человек был значим.

Я хочу, чтобы люди отталкивались от милосердия и любви в своих словах и поступках, в желании понять другого, а не от желания доминировать и подавить.

Я хочу, чтобы умение созидать и признавать свои ошибки было показателем силы, а не слабости, как сейчас, в этой токсично-маскулинной парадигме.

И я знаю, что я не одинока в этих мыслях. Я вижу много людей, которым все это также осточертело. И кто выстраивает свою линию другим образом. Кто хочет другого.

Отряд Дамблдора — это не экстремистское или террористическое сообщество, которое можно состряпать на бумагах с помощью пыток и дикой доказательной базы. Это то, что у нас в сердечках. Это не докажешь в суде с помощью тайного свидетеля. Это — часть мировоззрения, та сила и стойкость, которая сильнее всей этой дементорщины.

Это — то, чего они так боятся больше всего на свете. И то, что не смогут остановить.

Expecto patronum, suchki

*В фильме «Неизвестный Путин» съемочная группа (Мирошниченко, Манский) приезжает с Путиным в Ново-Огарево. Они видят жуткий диван ядрено-персикового цвета. Путина спрашивают — вам комфортно? Вам нравится? А он говорит — мне все равно, я не думаю о таких вещах. Так вот: нельзя человеку доверять власть, если ему плевать на персиковый диван.

**«Сеть» — сообщество признано террористическим и запрещено на территории России.

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