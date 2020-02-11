Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию 13 февраля

Президент России Владимир Путин встретится с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию в четверг, 13 февраля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что мероприятие планируется, передает «КоммерсантЪ».

Четверг будет предпоследним днем подготовки поправок для внесения их в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Ранее депутат Госдумы, член рабочей группы Ирина Роднина говорила, что на второй встрече с президентом рабочая группа должна отчитаться перед ним о проделанной работе.