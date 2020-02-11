Убытки бизнеса от «Доступного интернета» могут составить 150 млрд рублей в год

Операторы сотовой связи и интернет-провайдеры подсчитали, во сколько обойдется бесплатный доступ для россиян к социально значимым интернет-ресурсам. При том что список сайтов еще не определен, бизнес считает, что убытки могут составить 150 млрд руб. в год, а доля «бесплатного» трафика может достигнуть 15%. Поэтому компании требуют компенсации от государства, пишет «КоммерсантЪ».

Требование сформулировали 7 февраля участники комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и ИТ, среди которых были операторы, эксперты и компания «Яндекс». По требованию Минкомсвязи, бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам всех органов власти провайдеры должны обеспечить с 1 марта в рамках реализации проекта «Доступный интернет». Полный список ресурсов появится к концу февраля.

Обеспечение бесплатного доступа оценивается бизнесом более чем в 150 млрд руб. Для сравнения, общие доходы операторов от услуг передачи данных для населения за 2019 год составили 450 млрд руб.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей считают, что в условиях необходимости исполнения «закона Яровой» и закона о «суверенном рунете» очередное обременение операторов и интернет-компаний недопустимо. При этом в РСПП отмечают, что необходимо сохранить плату за доступ к сети провайдера и в случае задолженности услуги не оказывать.