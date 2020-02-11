Число смертей от китайского коронавируса превысило 1000

Впервые количество летальных исходов за один день от коронавируса, зародившегося в китайском городе Ухань, превысило 100 человек. В общей сложности от болезни скончались в материковом Китае 1016. Лидер КНР Си Цзиньпин призвал своих соотечественников не допустить серьезного влияния вируса на экономику, сообщает Associated Press.

В страхе перед болезнью в Китае многие предпочитают сидеть дома. Из-за этого страдает не только сектор торговли и развлечений, но и производства. Лидер Китая Си Цзиньпин посетил медицинский центр в Пекине, чтобы поблагодарить врачей за работу, а также убедить общественность в скорой победе в «войне против болезни».

«Мы определенно победим в этой народной войне», — заявил Си. Он также призывал граждан следовать указаниям партии, нацеленным на минимизацию потенциально масштабного экономического воздействия вспышки вируса.

В материковом Китае подтверждено 42638 случаев коронавируса. За пределами материкового Китая было подтверждено более 440 случаев, в том числе два летальных исхода — в Гонконге и на Филиппинах.

«В последние дни мы наблюдали некоторые случаи, когда люди, у которых нет истории поездок в Китай, оказывались заражены, — сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. — Обнаружение небольшого числа случаев может быть искрой, которая становится большим огнем, но на данный момент это только искра».

В Гонконге власти эвакуировали многоквартирный дом, после того как у двух жителей возникли подозрения, что коронавирус может распространяться через водопровод. Подобный способ передачи был зафиксирован во время эпидемии атипичной пневмонии.