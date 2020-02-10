Кинопродюсер Сэм Клебанов об «Оскаре»

Круто, что на наших глазах творится история и переписываются правила игры. Впервые: Лучший фильм = Лучшая режиссура = Лучший сценарий = Лучший международный фильм = Золотая Пальма. Bообще впервые за все времена главный «Оскар» за лучший фильм достаётся картине, снятой в другой стране, не на английском языке и даже приблизительно не относящейся к Голливуду. Сенсация, конечно, но «Паразиты» и Пон Чжун Хо этого достойны. Да и корейский кинематограф тоже. И тут я чувствую особую гордость и даже некоторую сопричастность, потому что в российском прокате я был первооткрывателем корейского кино (и Пон Чжун Хо, кстати, тоже, в 2010 мы выпустили «Мать»), и вообще на протяжении всей моей кинопрокатной истории активно занимался продвижением корейского кинематографа. Больше корейских фильмов, чем «Кино без границ», в России точно никто не выпустил и, наверное, не скоро ещё выпустит. Но когда мы начинали эту историю ровно 20 лет назад и впервые выпускали в широкий (тогда это означало около 30 копий) российский прокат корейский боевик «Шири», никто вообще ничего не знал про корейское кино, и чуть ли не каждый второй зритель спрашивал в кассе: «А это фильм из Южной Кореи или Северной?»

При этом интересно, что читая ленту фб, я вижу, что у фильма в российском киносообществе есть множество хейтеров, и вообще «киноакадемия снова облажалась» — кажется, это уже считается правилом хорошего тона. По-моему, одна из причин в том, что сюжет «Паразитов» — это история очень комплексных и неразрешимых противоречий. Здесь нет однозначных ответов ни на один вопрос, даже на тот — на кого именно указывает заглавие картины? Он может одинаково раздражать и правых, и левых, потому что противоречит любой из устоявшихся идеологических моделей, и это абсолютно соответствует духу времени, когда идеологические догмы перестают работать и рушатся у нас на глазах. И конечно, что может больше соответствовать духу нашего времени, чем история абсолютной, непримиримой, убийственной поляризации общества? А про то, как это всё круто сделано — и по актёрским работам, и по визуальному языку, — и без меня написаны уже километры текстов.

Ну и чтобы окончательно дискредитировать себя в кругу тонких ценителей кинематографа, готов чистосердечно признаться, что мне очень понравились ещё и «1917» с «Джокером». Мендеса посмотрел только вчера вечером (по слухам, именно его ждали главные призы) и был поражён, насколько сильно играют в фильме время и пространство. До «Кролика ДжоДжо» ещё не дошёл, а за «Феникса» с Брэдом Питтом очень рад.

И поздравляю российских и шведских коллег-прокатчиков из «ПроВзгляд» и stort grattis till Per Löwendahl och TriArt Films.

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