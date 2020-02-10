Олег Шеин о приговоре по «пензенскому делу»

Дело «Сети»* (приговор от 6 до 18 лет группе молодых пензенских антифашистов) пример того, что со времён Ежова и Вышинского немногое изменилось. В основу приговора об «антигосударственном заговоре» положены признания, полученные в результате пыток током и избиений. Такой приговор должен быть отменён. А уж решение судьи сжечь «Капитал» Маркса в качестве «вещдока» преступления — феерический позор, достойный гитлеровской Германии.

P.S. Нет дыма без огня? У одного (!) из подозреваемых найден мешок удобрений и алюминиевая пудра? В этом случае все протоколы признаний, полученных в результате пыток, должны быть отменены, палачи уволены и пойти под суд, а все что останется за пределами выбитых пытками доказательств — стать предметом нормального следствия в соответствии с нормами УПК.

Источник

«Сеть»* — сообщество признано террористическим и запрещено на территории России.