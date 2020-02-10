Игорь Эйдман: Героям слава!

Героям слава!

Или семьдесят лет спустя.

Сталинский приговор по делу Сети*. Дмитрий Пчелинцев — 18 лет строгого режима, Илья Шакурский — 16 лет строгого режима, Андрей Чернов — 14 лет строгого режима, Максим Иванкин — 13 лет строгого режима, Михаил Кульков — 10 лет строгого режима, Василий Куксов — 9 лет общего режима, Арман Сагынбаев — 6 лет общего режима.

Семьдесят лет назад, 24 июня 1950 года, по делу другой молодежной оппозиционной организации особое совещание при МГБ приговорило будущего известного поэта Анатолия Жигулина и его друзей Б.Батуева, Ю.Киселева, В.Рудницкого, Г.Луткова, И.Сычева, Н.Стародубцева и В.Туголукова к десяти годам лагерей.

На следствии их, так же как и ребят из Сети*, жестоко пытали. Казалось, судьба осужденных предрешена. Однако срок свой они не досидели. Через пять лет их освободили, а еще через год полностью реабилитировали. Анатолий Жигулин после публикации во время перестройки мемуаров «Черные камни» стал восприниматься как настоящий герой антисталинского сопротивления.

Ребята из Сети* — тоже не просто жертвы, а герои сопротивления против путинщины, новой реинкарнации сталинизма. Уверен, их тоже досрочно освободят, реабилитируют, и они будут восприниматься в обществе как настоящие герои.

Сталинские палачи в основном избежали возмездия. А потом недораздавленный сталинизм, как зомби из фильма ужасов, вылез из могилы и снова стал убивать. В этот раз преступники в погонах и судейских мантиях должны быть наконец-то наказаны. Иначе история России будет бесконечно идти по замкнутому кругу.

Источник

«Сеть»* — сообщество признано террористическим и запрещено на территории России.