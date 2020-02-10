Bloomberg: задача Мишустина — поднять экономику до выборов в Госдуму

Правительству Михаила Мишустина предстоит решить проблему непопулярности «Единой России» для устойчивости власти. Рейтинги партии власти близки к историческому минимуму после пяти лет экономической стагнации, но Кремлю необходимо для сохранения власти получить парламентское большинство, не прибегая к мошенничеству, которое вызывает протесты, пишет Bloomberg.

Со ссылкой на близкие к правительству источники издание утверждает: президент России Владимир Путин ждет, что новый премьер-министр Михаил Мишустин спровоцирует кратковременный подъем экономики, достаточный для того, чтобы повысить уровень жизни. Тогда власти смогут претендовать на большую поддержку на выборах в Государственную думу.

«Власти прекрасно знают, что у них осталось всего 18 месяцев, чтобы все исправить», — говорит Михаил Дмитриев, экономист, который правильно предсказал крупнейшие протесты против Путина в 2011 и 2012 годах.

Новый первый вице-премьер Андрей Белоусов пообещал наблюдать за «серьезным вливанием» в экономику на встрече правительства с Путиным. Около 300 млрд руб. будет расходоваться из Национального фонда благосостояния в год, и правительство будет тесно сотрудничать с Центробанком, чтобы избежать скачка инфляции. Некоторые чиновники ожидают, что ежегодный экономический рост в 2020 и 2021 годах ускорится до 2,5% с 1,3% — такой показатель, самый низкий за последние три года, показал 2019 год. Всплеск расходов при бывшем правительстве и шесть последовательных сокращений процентных ставок со стороны ЦБ с июня подкрепляются новым поступлением госсредств, которые в этом году могут составить $34 млрд.

Слабое выступление «Единой России» на выборах в сентябре 2021 года может помешать планам Путина продолжить управлять страной через Госсовет, потенциально лишив его большинства в две трети голосов в нижней палате парламента. Учитывая, что рейтинг партии составляет около трети, Кремль рассматривает вопрос об изменении состава законодательного органа, чтобы повысить шансы «Единой России». Если сократить вдвое долю депутатов, избранных по партийному списку (до 25%), а остальных прокремлевских кандидатов выдвинуть в качестве независимых, чтобы избежать клейма ассоциации с «Единой Россией», то собрать нужное количество депутатов станет легче. Но этот вариант сейчас не обсуждается, сообщают источники Bloomberg. Вместо этого Кремль рассчитывает, что новый кабинет, укомплектованный сторонниками увеличения государственных расходов и демонстрирующий хорошие экономические показатели, поможет удержать Госдуму в руках Путина.

Летние протесты в Москве, проходившие из-за того, что оппозиционным кандидатам было запрещено участвовать в местных выборах, вызвали тревогу в Кремле. Там опасаются новых волнений из-за любой фальсификации думских выборов.

«Ключом является улучшение экономики и ослабление социальной напряженности, — говорит глава московского Центра политической информации Алексей Мухин. — Правительство Мишустина должно хорошо тратить свою кучу денег».