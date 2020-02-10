Данные избирателей Израиля попали в открытый доступ

Загруженный в мобильное приложение Elector реестр избирателей Израиля оказался в открытом доступе. Приложение использовала партия «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает Haaretz. В реестре были указаны имена, идентификационные номера удостоверений личности, адреса, номера телефонов и некоторые другие данные более 6,4 млн жителей Израиля.

Израильские политические партии получают личные данные избирателей перед выборами и обязуются защищать их частную жизнь, а также не воспроизводить реестр, не предоставлять его третьей стороне и окончательно стереть всю информацию после окончания выборов. Однако «Ликуд» загрузил реестр в приложение Elector, которое партия планировала использовать для подготовки к выборам. Разработчик приложения назвал уязвимость, из-за которой произошла утечка, «одноразовым инцидентом, который был немедленно устранен», и отмечает, что с тех пор меры безопасности были усилены.

Уязвимость в приложении позволила любому человеку легко загрузить весь реестр избирателей. О проблеме Haaretz сообщил анонимный доброжелатель. Можно было щелкнуть правой кнопкой мыши домашнюю страницу приложения Elector и выбрать «Просмотреть исходный код», в котором были прописаны все имена и пароли системных администраторов, что позволило войти в систему и загрузить реестр.