Американское математическое сообщество выступило в поддержку Азата Мифтахова

Американское математическое сообщество опубликовало заявление по делу аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, в котором выразило беспокойство сложившейся вокруг молодого математика ситуацией, требует справедливого разбирательства, и обещает следить за ситуацией.

«Пресса и правозащитники сообщили о многих тревожных признаках нарушения надлежащей правовой процедуры. К ним относятся пытки, преследование его родственников местной полицией и клеветническая кампания с участием гомофобных издевательств в средствах массовой информации. Ему также было отказано в доступе к его научной работе. Трудно понять, как обвинение в незначительном вандализме может служить основанием для предварительного заключения и такого жестокого обращения», — говорится в заявлении.

Американское математическое сообщество напоминает, что российское правительство недавно сделало крупные инвестиции в положение страны как международного центра математических исследований. «Эти усилия могут быть успешными только в том случае, если права человека, каждого члена академического сообщества, независимо от политических убеждений, сексуальной ориентации или этнического происхождения, полностью соблюдаются и защищаются законом», — пишут авторы заявления.

Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов был арестован в феврале 2019 года по делу о разбитом окне в офисе «Единой России» в Ховрино и брошенной внутрь шашке. По делу об изготовлении взрывного устройства кроме Мифтахова задержали еще 11 человек. Всех их вскоре отпустили без предъявления обвинений. Один из задержанных, анархист Даниил Галкин, рассказывал, что его пытали и вынудили дать показания против Мифтахова. Следы пыток правозащитники обнаружили и на теле аспиранта. Позже дело было переквалифицировано, и Азата Мифтахова стали обвинять в хулиганстве по политическим мотивам. «Мемориал» признал его политзаключенным.