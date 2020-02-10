На российских заводах столкнулись с нехваткой китайских комплектующих

Российские предприятия столкнулись с нехваткой компонентов китайского производства, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Проблема действительно есть — она появилась с учетом встречных ограничений, той эпидемии, которая разыгралась в Китае, при этом мы не заинтересованы в ограничении кооперационных связей, — цитирует министра ТАСС. — Я не могу сказать, что сегодня есть какая-то серьезная острота. По каким-то компонентам — по поставке нашим автомобильным компаниям — возникали проблемы не из-за того, что компонент с вирусом приедет, проблема в том, что на предприятиях в Китае ограничивается сменность работы, там люди не в состоянии обеспечить выполнение заказов. Пока кардинально резких проблем не возникло».

Ранее сообщалось, что «КамАЗ» может с марта скорректировать план производства, если в Китае и других странах — производителях автокомпонентов продолжится распространение коронавируса.

По словам вице-премьера, полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева грузопоток между Россией и Китаем снижается на фоне коронавируса.