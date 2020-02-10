В Забайкалье прошли массовые обыски в домах иеговистов

Сотрудники ФСБ по Забайкалью провели массовые обыски в домах последователей запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы»*, проживающих в Чите и еще шести населенных пунктах. Об этом сообщает «ОВД-инфо». Помимо Читы, обыски прошли в городах Шилка и Хилок, а также в поселках Карымское, Курорт Дарасун и Первомайский. Несколько человек задержаны.

Следственный комитет по Забайкальскому краю на своем сайте подтвердил информацию о проведении обысков. «Для этого были сформированы более 30 следственно-оперативных групп, которые одновременно работали в Чите и районах края», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело.

«Участниками запрещенной судом экстремистской организации «Свидетели Иеговы»* предпринимались активные действия по продолжению противоправной деятельности, в том числе организовывались собрания, религиозные выступления, собирались пожертвования, проводились публичные проповеди. Филиалы экстремистской организации действовали в Чите, а также в нескольких районах Забайкалья», — пояснили в СК.

В апреле 2017 года Верховный суд признал «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на всей территории страны. В августе все общины Свидетелей внесли в список запрещенных. Несколько сотен человек в России находятся под следствием либо приговорены по делам о создании или участии в экстремистском сообществе, передает «ОВД-инфо».

* «Свидетели Иеговы» — организация признана экстремистской и запрещена на территории России.

