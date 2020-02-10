Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после розыгрыша о коронавирусе в московском метро

В Москве после розыгрыша в метро на тему коронавируса возбудили уголовное дело о хулиганстве.

«2 февраля в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро «Полежаевская» до станции метро «Улица 1905 года», молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. При этом сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров», — говорится в сообщении МВД.

Один из подозреваемых в хулиганских действиях задержан. Приняты меры к розыску соучастников, отмечают в полиции.