Социологи назвали страны, недоверяющие Путину

В 16 из 33 стран к России неблагоприятное отношение. Лишь 12% шведов, 18% американцев и 23% голландцев позитивно относятся к нашей стране. Самые высокие рейтинги — у Болгарии (73%) и Словакии (60%). Президенту России Владимиру Путину не доверяют в 22 из 33 стран, показал опрос Pew Research Center.

Негативное отношение к России превалирует в большей части Европы, в том числе в Литве, Польше, Чехии и Украине. Например, в Чехии (34%) и Словакии (60%) показатели сильно разнятся — это «большое расхождение между народами, которые раньше составляли единую советскую республику», отметили авторы исследования. Аналогично, немцы расходятся во взглядах на Россию в зависимости от того, находятся ли они на территории бывшей Восточной (43% положительных оценок) или Западной Германии (33%).

Россия вызывает симпатию лишь у четверти опрошенных в Японии (25%) и Австралии (26%). А вот на Филлиппинах Россию любят (56%).

В исследовании говорится, что в 2011 году примерно половина жителей Франции (53%), Великобритании (50%) и Германии (50%) придерживались положительных взглядов на Россию. Но ситуация изменилась после аннексии Россией Крыма в 2014 году. В последние годы доля людей с положительным взглядом на Россию немного выросла в Великобритании, Испании и Германии, но она все равно ниже, чем до украинского конфликта.

В основном у молодого поколения более теплые взгляды на Россию. В Болгарии, Чехии и Словакии люди в возрасте 50 лет и старше более склонны, чем люди в возрасте от 18 до 29 лет, благоприятно относиться к России.

В 22 из 33 стран, где проходили опросы, не доверяют Владимиру Путину. Люди не верят, что президент России поступит правильно, когда речь идет о международных делах. Особенно низкое доверие к Путину в Северной Америке и Западной Европе. В Литве негатив к российскому лидеру составляет 70%. Зато 62% болгар доверяют Путину (это самая высокая доля среди стран — участников опроса). На Украине Путину не доверяют примерно восемь из десяти опрошенных. Аналогично высокий антирейтинг у российского президента в Польше и Швеции.

Уверенность в Путине низка в некоторых частях Азиатско-Тихоокеанского региона. В Австралии, Японии и Южной Корее около 70% не верят в Путина и его решения на мировой арене. Большинство опрошенных в Израиле и Бразилии также выражают свое недоверие к нему.