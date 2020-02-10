X5 Retail Group по росту бизнеса опередила Amazon

Продажи компании X5 Retail Group, владеющей сетью магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», за последние пять лет выросли больше, чем выручка Amazon и Nike. Об этом пишет РБК со ссылкой на рейтинг крупнейших розничных продавцов мира от консалтинговой компании Deloitte.



В рейтинге из 250 крупнейших в мире розничных продавцов присутствуют пять российских игроков: X5 Retail Group находится на 42-м месте с выручкой $24,4 млрд, «Магнит» — на 51-м с $19,4 млрд. Кроме того, «Лента» заняла 159-ю строчку с $6,6 млрд, «М.Видео» — 201-ю с $5,1 млрд, «Дикси» — 215-ю с $4,7 млрд.



Россия остается одним из самых быстрорастущих рынков в мире для крупного ретейла, констатирует партнер Deloitte в СНГ Владимир Бирюков.



X5 Retail Group не просто остается крупнейшим отечественным розничным продавцом, поднявшись в глобальном рейтинге Deloitte за отчетный период с 47-го на 42-е место, но на этот раз обошел и всех своих российских конкурентов по темпам роста. В топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group занимает 11-е место с 23,4-процентным ростом выручки за последние пять лет. По этому показателю российская компания обошла, к примеру, Amazon (+18,1%) и Nike (+17,2%).

