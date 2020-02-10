Лидер правящей партии Германии уходит в отставку

Лидер сильнейшей партии Германии Христианско-демократический союз Аннегрет Крамп-Карренбауэр уйдет со своего поста и не будет претендовать на пост канцлера после скандала на региональных выборах. Об этом сообщает Associated Press.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр сменила Ангелу Меркель на посту председателя Христианско-демократического союза 7 декабря 2018 года на съезде в Гамбурге, после того как канцлер отказалась от участия в борьбе за лидерство. Сегодня Крамп-Карренбауэр сообщила, что начинает процесс подготовки к проведению летом конкурса на место председателя партии. Заявление было сделано через несколько дней после того, как ХДС подвергся резкой критике за сотрудничество с крайне правой партией «Альтернатива для Германии» при поддержке кандидата-центриста на выборах главы Восточной Тюрингии. Сотрудничество с ультраправыми в германской политике является табу.