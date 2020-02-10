Минобрнауки отменило приказ об ограничении контактов ученых с иностранцами

Приказ Минобрнауки, вводящий существенные ограничения на контакты российских ученых с зарубежными коллегами, больше не действует. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил новый глава ведомства Валерий Фальков.

В августе 2019 года газета «Троицкий вариант» опубликовала на своем сайте копию некоторых страниц приказа, который был направлен в подведомственные Минобрнауки структуры и датирован февралем, причем носил гриф «для служебного пользования». Документ предусматривал, в частности, что российские научные организации должны за пять дней уведомить министерство о будущей встрече с зарубежными коллегами, на встрече с иностранцем российских ученых должно быть, как минимум двое. Отмечалось, что контакты с зарубежными учеными в нерабочее время возможны только с разрешения руководства. После встречи необходимо будет написать отчет, в котором нужно передать основную тему беседы, а также приложить к отчету паспортные данные всех участников, в том числе сканы паспортов иностранцев.

Документ вызвал широкий общественный резонанс и неоднократно подвергался критике ученых.