СК начал проверку столкновения катеров в Таиланде, в котором погибли дети из России

У побережья острова Пхукет в Таиланде столкнулись два туристические скоростные катера, на одном из которых находились российские туристы. В результате 21 из них пострадал. Два ребенка из России — погибли, сообщает посольство России в Таиланде.

По данным дипмиссии, столкновение катеров произошло 10 февраля около 8 утра по местному времени у восточного побережья острова Пхукет. На одном из катеров вместе с гидом находилось 35 российских туристов. 21 из них был доставлен в медицинские учреждения Пхукета с травмами различной степени тяжести.

«Сотрудники Генконсульства России в Пхукете и консульского отдела посольства России в Бангкоке находятся на постоянной связи с компетентными органами и медицинскими учреждениями Таиланда, а также туристическими агентствами для выяснения подробностей происшествия. Один из госпиталей Пхукета подтвердил гибель двух российских детей», — говорится в сообщении посольства.

Московским следственным управлением на транспорте СК организована доследственная проверка по факту столкновения туристических катеров, сообщается на сайте ведомства.

«В настоящее время следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, следственное управление находится в тесном контакте с Министерством иностранных дел Российской Федерации. Количество погибших и пострадавших уточняется», — отмечают в СК.