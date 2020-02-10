Суд вынес приговор по «пензенскому делу»

Суд в Пензе признал виновными всех фигурантов дела террористической и запрещенной в России организации «Сеть». Дмитрий Пчелинцев приговорен к 18 годам колонии, Илья Шакурский к 16, Арман Сагынбаев к шести, Андрей Чернов к 14, Василий Куксов к девяти, Михаил Кульков к десяти, Максим Иванкин к 13 годам заключения. Об этом сообщает «Медиазона».

Дмитрия Пчелинцева и Илью Шакурского следствие и суд сочли организаторами террористического сообщества. Остальные участвовали в нем. Некоторые из фигурантов дела ранее заявляли о пытках. СК не возбудил дело ни по одному заявлению о насилии и издевательствах.

Уголовное дело о террористическом сообществе «Сеть» было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. В Пензе задержали Зорина, Шакурского, Куксова, Пчелинцева, Чернова и Сагынбаева. Иванкина и Кулькова задержали летом 2018 года. В январе 2018 года в Петербурге по тому же делу были задержаны Виктор Филинков и Игорь Шишкин. 11 апреля обвинения предъявили еще одному петербуржцу — Юлию Бояршинову. Илья Капустин, которого отпустили в статусе свидетеля уехал в Финляндию и получил там политическое убежище.

Шишкин — уже получил 3,5 года колонии. Он полностью признал вину, подписал соглашение о сотрудничестве со следствием и дал показания против других обвиняемых. Дело против еще одного фигуранта — Егора Зорина — прекратили в сентябре 2018 года. Он дал тоже показания на других фигурантов, после чего его отпустили под домашний арест.

Весной Московский окружной военный суд на выездных заседаниях в Петербурге начал рассматривать по существу дело Филинкова и Бояршинова.