«Новая газета» подала иск к РИА ФАН

«Новая газета» и журналист Денис Коротков обратились в суд для защиты чести, достоинства и деловой репутации из-за материала, связанного с Евгением Пригожиным РИА «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН), в которых утверждалось, что журналист связан с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» и сотрудничает с боевиками по заказу Михаила Ходорковского. Об этом сообщает «Новая газета».

Напомним, что РИА ФАН выпустило материалы с обвинениями в адрес Короткова, после того как «Новая газета» выяснила личность бойца пригожинской «ЧВК Вагнера», связанного с казнью сирийца.

На требование удалить материалы в ноябре 2019 года РИА ФАН не среагировало. В феврале 2020 года Следственный комитет России потребовал от «Новой газеты» «незамедлительно предоставить» личные данные журналиста Дениса Короткова, а ему явиться в Главное управление по расследованию особо важных дел СК из-за проверки на основе материалов РИА ФАН.